Snowden'in Favori E-posta Servisi Lavabit Geri Dönüyor
Edward Snowden'in favori internet hizmetlerinden biri olan ve bir süre önce aniden kapanan efsane hizmet, şimdi çok daha güçlenerek geri dönüyor!
Edward Snowden'in favori e-posta servisi Lavabit, küllerinden tekrar doğuyor. Hem de eskisinden daha fazla güvenlik özellikleriyle birlikte...
2013'te hükumetin SSL şifreleme anahtarını istemesi üzerine şirketin sahibi Ladar Levison servisi sonlandırmaya karar vermişti. Yetkililerin e-posta hizmetini hedef almasının sebebi muhbirlerin iletişimlerini ele geçirmekti. Ancak Lavabit kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye atmamak için, anahtarı hükumete teslim etmektense toptan kapanmayı tercih etti. Şimdi hizmete geri dönen Lavabit, kullandığı yeni şifreleme sistemi sayesinde istese de SSL anahtarını kimseye veremez.
Lavabit, SSL anahtarını artık dışarıdan müdahaleye dayanıklı bir cihaz içinde saklıyor. Hizmet otomatik olarak, şirketin kendisinin de göremeyeceği uzun bir şifre-deyimi üretiyor; anahtarı cihaza "takıyor" ve şifre-deyimini yok ediyor. Şirket çalışanlarından biri yaptığı açıklamada "anahtarı bir kez cihaza koyduktan sonra geri almanın bir yolu yok" diyor.
Hizmet şimdilik sadece aniden hesaplarına bağlantısı kesilen eski kullanıcılarına açık. Kullanıcılar büyük ihtimalle eski e-postalarına erişemeyecekler, ancak Lavabit hesaplarına geri kavuşacaklar. Şirket yakın zamanda tekrar yeni kullanıcı kabul etmeye başlayacaklarını açıkladı. Yeni kullanıcılar üç farklı moddan birini seçebilecek: Güvenli, Dikkatli ve Paranoyak.
En az güvenli olan seçenekte kullanıcıların e-postaları sunucuda şifrelenecek. Dikkatli modu ise uçtan uca şifreleme sunacak. En güvenli mod olan Paranoyak ise şifreleme anahtarını üretmek için uygulamayı cihazınıza kurmak isteyecek.
Bu güvenlik seçeneklerinin dışında Lavabit ayrıca Dark Mail adlı bir hizmet de sunacak. Bu hizmet sayesinde her e-posta ayrı ayrı şifreleniyor. Ayrıca ISP'nin e-postanın gönderen ve alıcı verilerini okumasını da önlüyor.
Şirket, ne zaman yeni kullanıcıları kabul edeceğini açıklamadı ancak isterseniz şimdiden ön-kayıt yapabilirsiniz: Lavabit websitesi.
Ali Ruhi Öztürk
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