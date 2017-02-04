Son Kurban Adobe Photoshop!
Adobe'un Photoshop ve diğer popüler programları da, yükselen döviz değerleri ve Avrupa Birliği çatlağının kurbanı oldu!
Adobe, Birleşik Krallık'ta sterlinin dalgalanması karşısında fiyatlarını artırdığını açıklayan son firma oldu.
Photoshop, Lightroom, InDesign, Illustrator gibi popüler ve çoğu zaman vazgeçilmez yazılımların arkasındaki Adobe, müşterilerine gönderdiği epostada "döviz kurlarında son dönemde yaşanan değişikliklerden dolayı" Creative Cloud üyeliklerinin fiyatının Mart 6 itibariyle artacağını söyledi. Firmanın resmi blog gönderisine bakıldığında ise hangi fiyatların artacağı tam olarak anlaşılmıyor. Sayfadan Brezilya ve İsveç'teki kullanıcıların da zamdan nasibini alacağı, "mevcut müşterilerin fiyatlandırma hakkında Adobe tarafından direkt olarak bilgilendirileceği" anlaşılıyor. Zamların Türkiye'yi içerip içermediğine dair kesin bir bilgi şimdilik yok.
Sosyal medyada zamlardan yakınan kullanıcılardan, zam oranının kullanıcıdan kullanıcıya, yüzde 10 ile yüzde 60 arasında değiştiği anlaşılıyor. DigitalArtsOnline'a göre fiyat artışından yüzde 60'lık zamla en çok öğrenciler etkilendi. Yıllık üyeliği olanlar ise ödemelerini yaptıklarından, zamlı fiyatı muhtemelen yıllık üyelik tamamlandığında görecekler.
Photoshop gibi yazılımlar profesyonellerin ilk tercih olsa da Adobe'un yaptığı zamlar, bazı kullanıcıları alternatif arayışına yöneltebilir. Bu noktada en iyi Photoshop alternatifi olarak size önerimiz, ücretsiz GIMP olacak. GIMP, tam olarak kişiselleştirilebilen maskeler, katmanlar, gelişmiş filtreler, renk ayarlamaları, Photoshop araçlarını taklit etmeye yarayan eklenti desteğiyle geliyor.
Zeynel A. Öztürk
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