Sony, E serisi Projektörlerini Tanıttı

Sony, yüksek parlaklık ve kapsamlı özelikler sunan yeni E serisi projektörlerini tanıttı.

Sony'den yeni projektörler geldi

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