Sony ile Dijital Sinemayı Konuştuk

Sony 4K dijital sinema çözümlerini CHIP TechTalk canlı yayınımızda konuştuk.

Oynat Sony ile dijital sinemayı konuştuk Sony 4K dijital sinema çözümlerini CHIP TechTalk canlı yayınımızda konuştuk.

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Renault'da Şubat Fırsatı!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Zuckerberg'in 6.000 Kelimelik Dünyayı Kurtarma Planı!
Project Loon'dan Büyük Adım!
Samsung, Galaxy S8 satışlardan ümitli...
Windows Phone: Yaşandı Bitti, Saygısızca...
iPhone 8'de "İkinci Ekran" Olabilir

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir