Sony ile Dijital Sinemayı Konuştuk
Sony 4K dijital sinema çözümlerini CHIP TechTalk canlı yayınımızda konuştuk.
Sony, dijital sinema çözümleriyle donatılan sinema salonları ile sinema keyfini yeni bir boyuta taşıyor. Peki, bunu nasıl yapıyor, hangi teknolojileri kullanıyor ve şu an Türkiye'de hangi sinema salonları 4K? Hepsini ve daha fazlasını bu haftaki CHIP TechTalk canlı yayınımızda, en yetkili isimle konuştuk.
Sony PSE Türkiye Bölge Koordinatörü Murat Küçüksaraç bu haftaki canlı yayınımızda bizimleydi ve bizlere önemli bilgiler verdi.
Canlı yayını kaçırdıysanız, hemen yukarıdan tekrarını izleyebilirsiniz.
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