Sony, MWC 2017'da Tam 5 Telefon Tanıtabilir

Sony, Mobil Dünya Kongresi'ne tam bir çıkartma yapmaya hazırlanıyor. Sahnede 5 yeni telefon görebiliriz!

Sony, MWC 2017'da tam 5 telefon tanıtabilir

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