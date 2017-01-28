Sony, MWC 2017'da Tam 5 Telefon Tanıtabilir
Sony, Mobil Dünya Kongresi'ne tam bir çıkartma yapmaya hazırlanıyor. Sahnede 5 yeni telefon görebiliriz!
Sony, Xperia ailesini zenginleştirmeye devam edecek gibi görünüyor. En azından şimdilik gelen haberler bu yönde. Amiral segmentini her 6 ayda bir yenileyen Sony, iddialar doğru çıkarsa Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde Xperia XZ 2'yi tanıtacak. Sony, yalnızca bununla da kalmayacak. Sahnede 5 yeni telefon görebiliriz.
Şu an Sony'nin yeni amiral telefonu Yoshino kod adıyla listelenmiş durumda. Telefonun özellikleri arasında ise 5.5 inç boyutunda ve 2160x3840 piksel çözünürlüğünde bir ekran, Snapdragon 835 işlemci, 4 GB / 6 GB RAM ve Sony IMX400 kamera sensörü gibi önemli ayrıntılar yer alıyor.
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Sony'nin 4K ekranla gelecek olan Yoshino kod adlı modelinin yanı sıra BlacnBright adında 2K çözünürlüklü farklı bir modeli daha tanıtması bekleniyor. 5.5 inç boyutunda ekrana sahip olacak olan bu model, ayrıca yine muhtemelen 4GB RAM ve Sony IMX400 kamera sensörü ile gelecek. Ancak bu model için iki işlemci konuşuluyor: Snapdragon 835 veya Snapdragon 653 olabilir.
Liste bu şekilde aşağı doğru gidiyor. Bir diğer olası telefon Keyaki kod adıyla yer alıyor. 5.2 inç ekrana sahip ve 1080p görüntü sunacak olan telefon, MediaTek Hlio P20 yonga seti, 4 GB RAM, 64 GB depolama kapasitesi, 23 MP ana kamera, 16 MP ön kamera şeklinde listeleniyor.
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Listede yer alan dördüncü telefon Hinoki kod adlı model. 5 inçlik 720p ekranla görünen telefon, yine Helio P20 yonga setine, 3 GB RAM'e, 32 GB depolama alanına ve 16 MP arka, ön MP ön kameraya sahip olacak.
Son sızan telefon ise Mineo. Bu telefon içinse herhangi bir spesifikasyon listelenmemiş. Ancak bunun için fiyat bilgisi mevcut. Bu telefonun 350 $'lık bir fiyat etiketine sahip olacağı bilgisi sızmış durumda.
Tüm bu sızıntıların doğru olup olmadığını elbette MWC 2017'de Sony sahnesinde göreceğiz. MWC 2017 ise 27 Şubat'ta başlayacak, bizler de CHIP Online olarak fuarda olacak ve en taze bilgileri sizlere ulaştıracağız.
Ercan Uğurlu
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