Sony Xperia X (2017) Ortaya Çıktı
Sony'nin 2017 için yenilediği Xperia X modelinin görselleri ortaya çıktı!
Bu ayın başlarında Sony'nin "Yoshiro" kod adlı yeni amirali sızmış ve 4K ekranıyla geleceği ortaya atılmıştı. Sony'nin yeni nesil Xperia XZ'si olarak görebileceğimiz bu telefonun yanı sıra tanıtılması muhtemel 3 farklı model daha bulunuyor. Mobil Dünya Kongresi'nde bu telefonların hepsini göreceğimizi umuyoruz, ancak o zamana kadar sızıntılar sürmeye devam edecek.
Sony'nin bu telefonlarıyla ilgili yeni gelen sızıntı, Xperia X (2017) modeline ilişkin. Hemen yukarıdaki görselin, yeni Xperia X modeli olduğu iddia ediliyor. Bu haliyle, görünümüyle selef modele bir hayli benzeyen Xperia X (2017), ön yüzde bir Sony logosu bulundurmuyor. Güç, ses ve deklanşör butonlarını telefonun sağ kenarında görüyoruz. Öte yandan telefonun çevresinde bir bezel yer alıyor ve ekranın kenarları 2.5D kavisli hattıyla dikkat çekiyor.
Xperia X (2017)'nin teknik özellikleri şimdilik bilinmiyor, ancak telefonun orta segmente konumlanacağını söyleyebiliriz. Bakalım MWC 2017'de Sony bizlere neler gösterecek. Etkinlikten haberleri sizlere anbean ileteceğiz.
Ercan Uğurlu
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Bu sefer olmuş. Müşterilerin isteklerini sonunda ciddiye aldı Sony