Sony Xperia X2, MWC 2017'de Geliyor

Sony, yeni amiral gemisi Xperia X2 için tanıtım davetiyelerini göndermeye başladı!

Sony Xperia X2, MWC 2017'de geliyor

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

5.2 ekran , full hd kamera aynı ekran karanlık ve mat

3000tl ister artık Zoni

Xperia Z kullanıyorum. Fiziksel olarak çok sağlam. Ama yazılımsal veya donanımsal olarak sorunlu. Kamera uygulamasını açınca telefon kapanıyor. Kafası bozulunca donup yeniden başlıyor. İşi düzeltmek için yazılımları optimize ederken bekletip şarj bitiriyor. Çok Uygulama yükleyemiyorum artık bile. Sonuç olarak sony almam bir daha

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