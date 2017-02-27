Sony, Xperia XZ Premium ve Üç Yeni Telefonunu Tanıttı!
Sony'nin yeni Xperia telefonları Xperia XZ Premium, Xperia XZs, Xperia XA1 ve Xperia XA1 Ultra, tanıtıldı! İşte tüm özellikleri...
Rekabetin çok sıkı olduğu akıllı telefon alanında güç bir dönem geçiren Sony, MWC 2017'de tanıttığı dört yeni telefonla tekrar tutunmak ve eski gücüne kavuşmak istiyor. Firma bu amacına ulaşmak için bugün Xperia XZ Premium, Xperia XZs, Xperia XA1 ve Xperia XA1 Ultra'yı tanıttı.
Xperia XZ Premium ve Xperia XZs, Sony'nin "loop design" olarak adlandırdığı, yuvarlak kenarlı, üst ve alt kısmın düz olarak tasarlandığı tasarım dilini kullanıyor. 5,5 inç ekrana sahip Xperia XZ Premium biraz daha uzun ve genişken Xperia XZs, 5,2 inç'lik bir ekranla geliyor.
Xperia XZs'in gövdesinde, bir önceki telefon XZ ile aynı maddeler kullanılırken Xperia XZ Premium, Sony'nin eski tercihlerine geri dönüyor ve Corning Gorilla Glass 5 arasına sıkıştırılmış bir metal çerçeveyle geliyor. Bir başka fark, lazer yardımlı otomatik odaklanma sistemi Xperia XZs'te dikey konumda yer alırken Premium'da yatay şekilde duruyor.
Üstteki kulaklık girişi, alttaki USB Type-C portu alıştığımız yerlerini koruyorlar. Sony'nin alıştığımız üst seviye tasarımı bu telefonlarda da kendini güçlü bir biçimde gösteriyor. Ancak günümüzdeki telefonların ekran çerçevesinin giderek küçüldüğünü düşündüğümüzde, ekranın üstünde ve altında kalan kısım bazı kullanıcıların gözüne batabilir.
Teknik özelliklere baktığımızda Sony Xperia Z Premium'un Snapdragon 835 işlemciyle ve 4GB RAM ile geleceğini görüyoruz. Bununla birlikte Xperia XZs, XZ'ye kıyasla işlemciyi pek ileri götürmüyor ve yine Snapdragon 820 işlemciyle geliyor. Bununla birlikte RAM miktarı 4GB'a yükseltilmiş. İki telefonda da IP68 su ve toz koruması bulunuyor, yani telefonları belirli bir süre için 1 metreden daha derin bir suya batırabiliyorsunuz.
Xperia XZ Premium'un 5,5 inç'lik Triluminos ekranı, 4K çözünürlük ve HDR yeteneklerine sahipken Xperia ZXs, 5,2 inç'lik ekranında Full HD çözünürlükle yetiniyor. Sony'nin yeni Motion Eye kamera sistemi her iki cihazda da bulunduğundan, 960fps ile çok yavaş videolar kaydedebiliyorsunuz. İki telefonda da 19MP'lik arka ve 13MP'lik ön kameralar bulunuyor.
Pil kapasitelerinde baktığımızda Sony Xperia XZ Premium'un 3.230mAh, XZs'nin ise 2.900mAh'lik bir pille geldiğini görüyoruz. İki cihaz da Qualcomm QuickCharge 3.0 hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
Xperia XZ, 5 Nisan'da satışa sunulacak ve fiyatı 699,99 dolardan başlayacak. Fiyatı henüz bilinmeyen XZ Premium'un satışa sunulacağı tarih "İlkbahar 2017" olarak açıklandı.
Xperia XA1 ve Xperia XA1 Ultra
Xperia XA1 ve Xperia XA1 Ultra, selefleri gibi 5 inç'lik ve 6 inç'lik ekranla geliyorlar. Ekranın sağ ve sol kısmındaki çerçeve çok ince olsa da, üst ve alttaki geniş çerçeve yerini koruyor. İki model de 23MP'lik kameralarıyla fotoğrafçılıkta oldukça iddialılar.
5 inç'lik 720p çözünürlüklü Xperia XA1, Xperia XA'ya göre çok değişmemiş gibi görünüyor. MediaTek Helio P20 sekiz çekirdekli işlemciye sahip cihaz, 3GB RAM'e ve 32GB depolama alanına sahip. microSD kart desteği sayesinde 256GB'a kadar ek depolama alanı elde etmeniz de mümkün. Telefonun pil kapasitesi ise 2.300mAh.
Xperia XA1 Ultra da eski sürümü Xperia XA Ultra'dan çok farklı görünmüyor. 6 inç'lik ekran 1920x1080 çözünürlüğünde çalışırken cihaz, gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio P20'den alıyor. Bununla birlikte bu telefonda 4GB RAM'e yer verilmiş. Cihazın 32GB'lık ve 64GB'lık modellerinin satışa sunulacağı söyleniyor. Bu depolama alanını microSD kart desteğiyle 256GB'a kadar genişletmeniz mümkün. XA1 Ultra'da daha büyük, 2.700mAh'lik bir pil yer alıyor.
Xperia XA1 Ultra, XA1 ile aynı, 23MP'lik arka kameraya sahip. Bununla birlikte Ultra modelinin ön yüzündeki 16MP'lik kamera, optik görsel dengeleme, ISO6400 ile düşük ışık fotoğrafçılığı ve LED flaş gibi özelliklerle selfie tutkunlarının beğenisini kazanacak.
Xperia XA1'in Nisan sonunda veya Mayıs başında Beyaz, Siyah, Pembe ve Altın olmak üzere dört renk seçeneğiyle satışa sunulması planlanıyor. Büyük ekranlı Xperia XA1 Ultra ise ilkbaharın son aylarında satışa sunulacak.
Zeynel A. Öztürk
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