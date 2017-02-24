Sony'den Dünya'nın En Hızlı SD Kartı Geldi!
Sony, "Dünya'nın En Hızlı SD Kartı" olduğunu iddia ettiği SF-G serisini ortaya çıkardı!
Video çalışmalarınızda RAW görüntü formatı ve 4K videoları çok sık kullanıyorsanız, bu SD kart bir hayli işinize yarayacak. Zira Sony'nin ortaya çıkarttığı yeni SD kartı, Dünya'nın En Hızlı SD Kartı olma iddiasını taşıyor.
Sony'nin yeni SD kartı, SF-G Serisi olarak adlandırılıyor. Bu kartıyla birlikte yazma noktasında 299 MB/s hız sağlayan kart, yine okuma performansıyla da 300 MB/s gibi net bir rakam ortaya koyuyor. Onu takip eden bir sonraki en hızlı SD kart ise, SanDisk'ten geliyor. SanDisk'in Exteme Pro Serisi 260 MB/s yazma performansı gösteriyor.
Sony'nin yeni SF-G Serisi 3 farklı kapasite seçeneğiyle gelecek. 32 GB SDHC modelinin yanı sıra ve 64 GB ve 128 GB SDXC modellerini de göreceğiz. Ancak henüz fiyatlandırmayla ilgili bir bilgi yok.
Ercan Uğurlu
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