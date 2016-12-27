Sony'nin Twitter Hesabı Hack'lendi!
Bir grup hacker, Sony Music'in Twitter hesabını ele geçirdi, tüm dünyaya ünlü sanatçının öldüğünü duyurdu!
Sony Music'in Twitter hesabının kontrolünü ele geçiren bir grup hacker, hesabı kullanarak Britney Spears'ın öldüğünü açıklayan yalan tweetleri yayınladı.
"Huzur içinde yat @britneyspears #RIPBritney 1981-2016" ve "Britney Spears bir kazada hayatını kaybetti! Daha fazlasını açıklayacağız #RIPBritney."
Ayrıca sahte tweetten hemen sonra, Bob Dylan'ın resmi Twitter hesabından şu tweet atıldı "Huzur içinde yat @britneyspears." ancak bu gönderi haberin yanlış olduğu açığa çıktığı anda silindi.
35 yaşındaki pop yıldızının temsilcisi CNN'e ölüm iddiasının yalan olduğunu söyledi.
Spears'ın menajeri Adam Leber, haber kanalına "Hesaplarının saldırıya uğradığını düşünüyorum" dedi: "Henüz kimseyle konuşmadım ama hesaplarının hack'lendiğine eminim. Britney gayet iyi durumda. Britneyin ölümüyle ilgili benzer iddialarda bulunan birkaç internet palyaçosu var, ama asla Resmi Sony Music Twitter hesabından böyle bir şey beklemiyorduk."
Sony, kısa süre önce öğleden sonra Sony Music Entertainment Twitter hesabının "ele geçirildiğini" doğruladı.
Şirket, resmi bir açıklamada, "hesabın kontrolünü geri aldık" dedi ve ekledi "Sony Music, Britney Spears ve hayranlarından yaşanan karışıklık için özür diliyor."
Ali Ruhi Öztürk
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