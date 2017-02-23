Sophos, Güvenlikte Yapay Zekanın Gücünü Yanına Alıyor
Sophos, yapay zekaya dayalı güvenlik çözümleri üreticisi Invincea'yı satın almak üzere anlaştı.
Sunduğu ağ ve uç nokta güvenlik çözümleriyle bilgi sistemleri güvenliğinde dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan Sophos, uç nokta güvenliğini sağlamaya yönelik endüstrinin en başarılı derin öğrenme ve yapay zeka çözümleri şirketi Invincea'yı satın almak üzere anlaştığını duyurdu. Ürettiği yeni nesil güvenlik çözümleriyle sektörde yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısına sahip olan Invincea, henüz keşfedilmemiş zararlı yazılımları ve karmaşık saldırı tekniklerini tespit etmek üzere derin ilişkilendirmeye ve öğrenmeye dayalı patentli algoritmalardan faydalanıyor. Invincea teknolojisi, bağımsız inceleme kuruluşları tarafından yapılan değerlendirmelerde rakiplerine kıyasla yüksek tespit yüzdesi ve hata oranının düşük oluşuyla öne çıkıyor.
Sophos CEO'su Kris Hagerman, Invincea'nın satın alınmasına dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Invincea'nın Sophos bünyesine katılması, Sophos'un müşterilerine en güçlü ve nitelikli güvenlik çözümlerini sunma konusundaki vizyonunu hayata geçirmek için attığı önemli bir adımdır. Makine tabanlı öğrenme teknolojilerine dayalı güvenlik çözümleri alanında pazar lideri olan Invincea, başarı oranı yüksek ve hata oranı düşük bir tehdit algılama performansı ortaya koyuyor. Invincea sayesinde Sophos uç nokta güvenliği ürün portföyümüzü öngörüye dayalı çözümlerle güçlendireceğimize ve önemli bir büyüme potansiyeli olan bu alanda büyük bir fırsat yakalayacağımıza inanıyoruz. Invincea'nın gelişmiş teknolojisini dünya genelindeki müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz."
Dünyanın Risk Altındaki Ülke ve Kurumları Tercih Ediyor
Sophos, başta Sophos Endpoint Protection ve Sophos Intercept X olmak üzere uç nokta güvenliğine yönelik geniş bir yeni nesil ürün portföyüne sahip. Invincea'nın imza gerektirmeyen, yapay zekaya ve sürekli öğrenmeye dayalı tehdit algılama teknolojisi Sophos'un uç nokta güvenliği çözümleriyle bütünleştirilecek. Ayrıca Sophos Central güvenlik yönetim platformu üzerinden sunulacak Invincea teknolojisi, Sophos'un gerçek zamanlı bilgi paylaşımına dayalı senkronize güvenlik portföyünü tamamlayıcı rol üstlenecek.
Anup Ghosh tarafından 2009 yılında kurulan Invincea, henüz gün yüzüne çıkmamış sistem açıklarını kullanan siber tehditleri önlemek amacıyla hayata geçirildi. Invincea'nın ana ürünü olan X by Invincea, elektronik sinir ağları yardımıyla derin öğrenme ve davranış analizi tekniklerini kullanarak henüz keşfedilmemiş tehditleri algılayabiliyor ve zarar vermeden durdurabiliyor.
Invincea ürünleri başta Amerika Birleşik Devletleri'nde kamu, sağlık ve finansal sektörü olmak üzere, dünyanın birçok bölgesinde yoğun siber tehdit altında olan ülkeler ve kurumlar tarafından tercih ediliyor. Invincea'nın sunduğu çözümler, Sophos çatısı altında dünyanın çok daha geniş bir bölgesine ulaştırılacak.
Detaylı bilgi için http://www.sophos.com ve http://www.invincea.com adreslerini ziyaret edebilirsiniz.
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