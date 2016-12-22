Sophos Intercept X: Yeni Nesil Güvenlikle Tanışın
Yeni nesil güvenlik ürünü Sophos Intercept X ile güvenlik altyapınızı hiç olmadığı kadar güçlendirmek elinizde. Hemen keşfedin!
Günümüzün en can sıkıcı siber tehditleri arasında yer alan fidye yazılımlarından korunabilmek için, sizi saldırının her aşamasında koruyabilecek etkin bir güvenlik çözümüne ihtiyacınız var. Sophos Intercept X, sahip olduğu CryptoGuard teknolojisiyle bu tür saldırıları anında tespit ederek zarar görmenizi engeller. Son kullanıcı cihazlarınızın yanı sıra kurumsal sunucularınızda da çalışabilen CryptoGuard teknolojisi, fidye yazılımlarının önemli dosyalarınızı şifrelemesini engeller ve kötü niyetli yazılımları amaçlarına ulaşmadan etkisiz hale getirir.
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Mevcut güvenlik teknolojilerinizi tamamlamak ve güvenlik altyapınızı güçlendirmek üzere tasarlanan Sophos Intercept X, verilerinize yönelik tüm izinsiz müdahalelerin önüne geçer.
E-posta Kutunuzdaki Tehditleri Durdurun
Sizi tuzağa düşürmek için kurgulanmış e-postaları durdurmanın en iyi yolu, onları henüz ağ geçidiniz üzerindeyken yakalamaktır. Bu sayede anti-spam teknolojisiyle size tuzağa düşürmek isteyenleri durdurabilir, antivirüs teknolojisiyle zararlı eklentileri posta kutunuza ulaşmadan temizleyebilir ve makroların sisteminize zarar vermesinin önüne geçebilirsiniz. Time-of-Click teknolojisiyle kullanıcılarınızın e-posta kutularına düşen mesajlardaki art niyetli web sitelerine tıklamalarını engelleyebilirsiniz.
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Web Kaynaklı Tehditleri Bertaraf Edin
Sophos Intercept X'in internet ağ geçidi ve firewall uygulaması sayesinde web kaynakları tehditleri durdurabilirsiniz. Üstelik internet adres filtreleme ile sadece fidye yazılımları barındıran web sitelerini engellemekle kalmayıp, bunların kontrol merkezlerini de erişime kapatabilirsiniz.
Sophos Intercept X sadece bilinen tehditlere değil, bilinmeyen ve henüz gün yüzüne çıkmamış tehditlere karşı da koruma sağlar. Sistemlerinize zarar verebilecek şüpheli davranışları anında analiz ederek karar alabilen, size özel bir güvenlik laboratuvarı gibi çalışır.
Sunucularınızı Güvende Tutun
Sophos Intercept X'in sunuculara özgü beyaz liste uygulaması sayesinde hangi uygulamaların sunucularınızda barınabileceğini, sunucunuzdaki hangi özelliklere erişebileceğini ve hangi ayarları değiştirebileceğini tanımlayabilirsiniz. Diğer tüm şüpheli davranışlar engellenerek kayıt altına alınacak, her herhangi bir zarara neden olmalarının önüne geçilecek ve zararlı yazılımların kontrol merkeziyle iletişim kurması engellenecektir.
Güvenliğin Kalbinin Attığı Yer: Security Heartbeat
Kullandığınız güvenlik çözümünün tek başına yeterince iyi olduğunu düşünseniz de, birlikte çalıştıkları zaman çok daha iyi sonuç alırsınız. Uç nokta güvenlik çözümünüzün ve firewall uygulamanızın haberleşerek birlikte hareket etmesini sağlamak, gelişmiş tehditlere proaktif olarak karşı koyabilme yeteneklerinizi önemli ölçüde artırır.
Sophos Intercept X, çağdaş tehditlere karşı koruma sağlayan yeni nesil tamamlayıcı güvenlik çözümüdür. İmzaya ihtiyaç duymadan zararlı yazılımları ve potansiyel saldırıları tespit eder. Sorunun nereden kaynaklandığını ve tehdidin hangi ölçekte olduğunu detaylı sebep-sonuç analizleriyle net olarak ortaya koyar.
Tüm bunları Sophos Central Admin konsolu üzerinden kolayca izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Kıyaslayın, pazardaki diğer güvenlik alternatiflerin hiçbirinin size tek bir pakette bu kadar fazlasını bir arada sunmadığını göreceksiniz.
Sophos Intercept X'i Sophos Central Endpoint Advanced güvenlik çözümüyle birlikte, veya tercih ettiğiniz herhangi bir diğer güvenlik ürününün yanında ek bir koruma sağlamak için kullanabilirsiniz. Üstelik imzaya ihtiyaç duymayan, sistem taraması gerektirmeyen ve işlemci üzerinde ek yük oluşturmayan Sophos Intercept X ile performansınız daima zirvede kalacak.
Sistem Yöneticilerinin Hayatını Kolaylaştırıyor
"Bilgi teknolojileri profesyonellerinin de çok iyi bildiği üzere, tüm saldırıları önleyebilecek tek bir sihirli formüle sahip değiliz" diyen Sophos Uç Nokta Güvenlik Grubu Yöneticisi Dan Schiappa, şunları söylüyor:
"Sophos olarak, tehditlere dair güncel eğilimleri, kurumların ihtiyaçlarını ve tüketicilerin beklentilerini ön planda tutarak yeni güvenlik çözümleri üretiyor ve endüstriye liderlik ediyoruz. Sophos olarak siber saldırı yolları, saldırı teknikleri ve siber saldırganların motivasyonlarına dair derin bilgi birikimimizi büyük veri analiziyle birleştirerek, şüpheli davranışları önceden sezebilen Sophos Intercept X'i yarattık. Sophos Intercept X'in farklı teknikleri bir araya getirerek saldırıları hızla tespit edebilme ve önlem alma yeteneğinin, bilgi sistemleri yöneticilerinin hayatını çok daha kolaylaştıracağına inanıyoruz."
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