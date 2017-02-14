Söyledikleri Yüzünden Disney, PewDiePie İle Ayrıldı
Irkçı söylemleri ve Adolf Hitler hakkındaki yorumları, PewDiePie'ın başına iş açtı!
Disney, PewDiePie ile arasındaki anlaşmayı bitirmeye karar verdi, sebep olarak da YouTube yıldızının paylaştığı bir kaç Yahudi karşıtı videoyu gösterdi.
PewDiePie, yani Felix Kjellberg, yakın zamanda, istek üzerine özel video hazırlayan bir sitede çalışanlara para karşılığı "Yahudi'lere ölüm" işareti taşımasını istedi, başka bir çalışanı da bir videoda "Hitler kötü bir şey yapmadı" demesi için kiraladı. Bu klipleri kendi kanalında oynatarak komediler hazırlayan Kjellberg, benzer şakaları dokuz farklı videoda tekrarladı.
53 milyon takipçi sayısıyla her yıl milyonlarca dolar kazanan Felix Kjellberg, YouTube'daki en büyük kanalın sahibi. Kjellberg'in Disney ile ilişkisi, 2014'te PewDiePie kanalının Maker Studio adlı YouTube ağına katılması ile başladı.
Kjellberg'in yayınladığı anti-Yahudi ve Hitler videolarının şaka olmasına aldırmayan, YouTube devinin yakın arkadaşı H3H3 kanalının sahibi Ethan Klein ve eşi Hila Klein çiftinin Yahudi olduğunu da gözden kaçıran Disney, aile dostu imajını korumak için PewDiePie kanalını Maker Studio ağından çıkardı.
Disney daha önce de bir kaç kanalı içerikleri yüzünden YouTube ağından çıkarmıştı. Şirket konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
Ali Ruhi Öztürk
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