Soyn, Z5 Premium'un Selefi Üzerinde Çalışıyor!
Sony'nin bir sonraki "Premium" telefonunu bekleyenler için iyi bir haber var!
Sony Xperia Z5 Premium'un sabırsızlıkla beklediğimiz selefi, yeni dedikodulara göre sonunda geliyor.
Twitter kullanıcısı @Ricciolo1'e göre Sony'nin yeni "Premium" telefonu yolda, ancak nefesimizi MWC için tutmamamız gerekiyor. Yani Xperia Z6 Premium ile muhtemelen bu ay tanışmayacağız. Tweet, telefonun MWC'de "gizli odalarda" belirli kişilere gösterilebileceğini de söylüyor.
PREMIUM flagship is coming... but don't hold your breath for #MWC #mwc17 , except the secret rooms... ;) #xperia #Sony #z5premium #successor— Ricciolo (@Ricciolo1) 1 Şubat 2017
Bu ilk Xperia Z6 Premium dedikodusu değil. Önceki sızıntılar, telefonun 5,5 inç'lik 4K ekranla geleceğini ve Qualcomm'un şu anki en iyi işlemcisi Snapdragon 835'i kullanacağını söylüyordu. RAM miktarı ise 4GB veya 6GB olacaktı. Sony, Z5 isimlendirmesini terk ettiği için yeni telefonun Z6 değil, Xperia XZ Premium veya Xperia XZ 2 gibi bir isimle tanıtılmasını bekleyebiliriz.
Z5 Premium'un selefini bir kenara ayırırsak, Sony Xperia X2 ve fazlasının MWC'de tanıtılması bekleniyor. Yani yakın önümüzdeki günlerde yeni Sony telefonlardan mahrum kalmayacağız.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Z6 halefi olur selefi değil.