SpaceX, tarihi platformdan başarılı bir fırlatma yaptı!

SpaceX, tarihi platformdan ilk başarılı fırlatmasını yaptı...

SpaceX ilk başarılı fırlatmasını yaptı...

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