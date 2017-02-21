SpaceX, tarihi platformdan başarılı bir fırlatma yaptı!
SpaceX, tarihi platformdan ilk başarılı fırlatmasını yaptı...
Elon Musk'ın SpaceX'i, Pazar günü Florida'daki tarihi tesiste yeni uzay cağını başlatmış durumda.
Görev, Uluslararası Uzay İstasyonu için rutin bir tedarik uçuşuydu ancak astronotların Ay'a gönderildiği bu noktadan yapılan ilk ticari roket fırlatışıydı.
Launch Complex 39A zaman içerisinde kesinlikle pek çok önemli ana tanık olmuştu ve Saturn V roketi ile Apollo görevlerinden uzay servisi kalkışlarına kadar pek çok ana ev sahipliği yapmıştı. Pazar günü yapılan fırlatmanın sadece dakikalar sonrasında bir Falcon 9 roketinin de geri dönmesi ile yeni bir ilke daha tanıklık yaptı.
Bu başarılı fırlatma, NASA dışında bir varlık tarafından kontrol edilen ve bu noktadan yapılan ilk fırlatmaydı. Kennedy Space Center'ın Launch Complex 39A platformu, SpaceX'in Falcon 9 roketleri ve firmanın yakın gelecekte kullanmayı planladığı Falcon Heavy'ler için yeni kalkış noktası olacak. Bu nokta, astronotların ABD topraklarına dönüşü için bir nokta olacak ve Musk, bir gün bu platformu Mars'a ulaşmak için kullanmayı planlamakta...
Levent Öztürk
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