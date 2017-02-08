Spotify'dan Hava Durumuna Göre Playlist Hizmeti!
Popüler müzik akış hizmeti Spotify, size uygun çalma listesini oluşturmak için bakacak yeni bir yer buldu: Hava durumu!
Spotify, hava durumuna bakarak sizin için en iyi çalma listesini oluşturan Climatune'u ortaya çıkardı.
Accuweather ortaklığıyla geliştirilen Climatune, konumunuzu temel alan bir çalma listesi oluşturuyor. Çalma listesi oluşturucusu, 1000'in üzerinde hava istasyonundan gelen verilerle çalınan müziklerin karşılaştırılmasını görev edinen bir yıllık bir araştırmanın ürünü. Spotify veri araştırmacısı Ian Anderson, "güneşli günlerin kalabalık şehirlerde çoğu zaman kulağa daha mutlu gelen müziklere isabet ettiğini" söylüyor.
Yağmurlu günlerde daha yavaş akustik müzikler dinlenirken karlı günlerde daha çok enstrumental parçalar aranıyor. Bazı şarkılar ise belirli şehirlerde daha çok dinleniyor. Hava durumunun dinlenen şarkılara etkisi, konuma göre biraz değişiyor.
Blog'a göre güneşli hava, Avrupa'yı daha çok etkiliyor bununla birlikte İngilizler için durum biraz farklı. Örneğin Leeds'te bulutlu günlerde mutlu müzikler dinlenirken Liverpool ve Manchester, karlı havalarda enerjik müzikleri tercih ediyorlar.
Zeynel A. Öztürk
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