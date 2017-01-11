Spotify'dan Yeni Tasarım Sürprizi!

Spotify, henüz çok az sayıda kullanıcıya sunulan, yeni bir tasarımı test ediyor. İşte Spotify'ın yeni tasarımı...

Spotify'dan Yeni Tasarım Sürprizi!

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