Spotify'dan Yeni Tasarım Sürprizi!
Spotify, henüz çok az sayıda kullanıcıya sunulan, yeni bir tasarımı test ediyor. İşte Spotify'ın yeni tasarımı...
Spotify dünyadaki en popüler dijital müzik yayını hizmeti. En son Eylül ayında yapılan açıklamaya göre uygulamanın 40 milyon kayıtlı kullanıcısı var.
Şirket şimdi, mobil uygulamasında albüm kapaklarını daha ön plana çıkaran yeni bir tasarım deniyor. Android Police'in yaptığı habere göre, Spotify bu arayüz değişikliğini sınırlı sayıda Android kullanıcısı üzerinde deniyor, yani uygulamanın yeni görünümü henüz herkese açık değil.
Yeni arayüzde oynatılan müziğin albüm kapağı tüm ekranı kaplıyor, ekranın altına doğru kararan kapağın üstüne kontrol tuşları yerleştirilmiş. Ekrana dokunmak kontrolleri gizliyor ve ekranda sadece albüm kapağı ve ekranın en altında ilerleme bar kalıyor.
Ayrıca, bu değişikliklerin dışında, Spotify liste tuşunu paylaşma tuşu ile değiştiriyor; karıştırma ve tekrarlama tuşlarını da kaldırıyor.
Spotify'ın bu değişiklikleri tüm kullanıcılara nasıl sunacağı henüz belli değil. Şu an test aşamasında olan tasarımın son haline geldiğinde değişme ihtimali oldukça yüksek. Diğer platformlarda nasıl değişiklikler olacağı hakkında da herhangi bir açıklama yapılmadı.
Ali Ruhi Öztürk
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