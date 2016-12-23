Star Wars İçin Büyük 4K Sürprizi!

Üzerinden kırk yıl geçen Star Wars IV: A New Hope filminin, gizemli bir 4K kopyasının bulunduğu ortaya çıktı!

Star Wars İçin Büyük 4K Sürprizi!

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Star Wars İçin Büyük 4K Sürprizi!

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