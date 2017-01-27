StatCounter'a göre Windows 10, Windows 7'yi Geçti
Windows 10, henüz her yerde olmasa da, 2 önemli bölgede ilk kez Windows 7'yi geride bıraktı!
Microsoft'un var gücüyle Windows 10'u yaymaya çalışması, sonunda Kuzey Amerika'da ve Okyanusya'da meyvesini verdi. Yeni işletim sistemi, Kuzey Amerika'da Windows 10 çok az farkla da olsa geçmeyi başardı.
Windows 10'un pazar payındaki yükseliş, Brezilya, Hindistan gibi Windows 7'nin hüküm sürmeye devam ettiği gelişmekte olan ülkelerde daha az hissediliyor. Ancak Microsoft'un son işletim sisteminin Kuzey Amerika'da yüzde 31,33'lük kullanım oranıyla yüzde 31,27 kullanım oranına sahip Windows 7'yi geçmeyi başardığını görüyoruz. Okyanusya'da ise Windows 10'un yüzde 36,39 ile yüzde 25,67 paya sahip en yakın rakibini rahatlıkla geçtiği görülüyor.
Avrupa'da ise Windows 10'un henüz Windows 7'yi geçmediği, ancak arayı kapattığı gözleniyor (yüzde 34,87'ye karşı yüzde 32,46).
Windows 10 aslında Windows 7'yi ilk kez geçmiyor. Windows 10'un Kuzey Amerika'da ilk sıraya geçtiğine Mayıs 2016'da tanıklık etmiştik ancak bu sadece bir gün sürmüştü. Buna ilave olarak StatCounter'ın verilerinin gerçek kullanım sayılarını tam olarak temsil etmediğini hatırlatmakta fayda var. Yine de Windows 10'un tüm masaüstü ve tabletlerde kullanım oranını yüzde 27,14'e artırmış olması önemli bir nokta.
Zeynel A. Öztürk
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