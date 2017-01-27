StatCounter'a göre Windows 10, Windows 7'yi Geçti

Windows 10, henüz her yerde olmasa da, 2 önemli bölgede ilk kez Windows 7'yi geride bıraktı!

StatCounter'a göre Windows 10, Windows 7'yi Geçti

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