Steam, ülkelere özel vergilere başlıyor...
Steam, bazı bölgelerde vergileri yükseltti ancak endişe etmeyin, çünkü bu şimdilik bizi ilgilendirmiyor!
Kotaku'nun Valve'den gelen bir geliştirici e-postası üzerine yaptığı açıklamaya göre; bir süredir bir tehdit gibi varlığını koruyan bir ihtimal gerçeğe dönüşmekte ve Steam, en sonunda sözünü tutarak tüm Avusturalyalı oyun satın alımlarına Temmuz ayı itibari ile %10'luk bir vergi eklemekte.
Bu fazladan yüzde onluk eklenti, mağazada görülen fiyata ekli olacak. Başka bir deyiş ile hâlâ mağazada görülen fiyat ile alışveriş yapılacak ancak bu fiyatın içerisinde vergi de bulunacak ve fiyat, tahmin edilebileceği gibi eskisine göre biraz daha yüksek olacak.
Ürünler ve Hizmetler vergisi Avusturalyalılar için yeni bir şey değil ve dijital hizmetlerin vergilendirilmesi, 2015 yılında o sırada hazinenin başında bulunan Joe Hockey tarafından da belirtilmişti ancak şu ana kadar bu vergi, Steam üzerindeki oyunlara eklenmemekteydi. Ülkede Steam üzerindeki fiyatlar şu anda ABD doları olarak gösterilmekte ve ödeme sayfasında seçilen ödeme biçimine göre uygun olan para birimine dönüştürülmekte.
Ayrıca Avusturalyalılar bu vergiden etkilenen tek ulus değiller. Japonya, İsviçre, Güney Kore, İzlanda, Güney Afrika ve Yeni Zelanda'da da yerel ülke vergileri Mart ayından itibaren aktif edilmeye başlanacak...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın