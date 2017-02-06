Steam'deki Windows 10 Kullanım Oranı Düşüşte!

Windows 10'un kullanım oranı genel olarak artıyor olabilir, ancak bu önemli alanda nedense düşüyor!

Steam'deki Windows 10 Kullanım Oranı Düşüşte!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Benim gibi yükleyip geri dönenler.

Sen de yorum yaz

Tahmin yeteneğinizi konuşturarak kazanın!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Windows XP ve Vista'da Gmail Kullananlara Kötü Haber!
Apple Watch Bu Patentle Pil Ömrünü Uzatabilir
Tanımanız Gereken 5 PC Bakımı Aracı!
Gamecell FIFA17 Finalinde Goller Doksana Atıldı
Konuşamayan ALS Hastaları ile İletişim Kuruldu...

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir