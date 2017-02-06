Steam'deki Windows 10 Kullanım Oranı Düşüşte!
Windows 10'un kullanım oranı genel olarak artıyor olabilir, ancak bu önemli alanda nedense düşüyor!
NetMarketShare'in yeni paylaştığı veriler, Windows 10'un artık dört bilgisayardan birinde kullanıldığını söylemişti. Oyun dünyasında ise Microsoft'un o kadar iyi gitmediği, Valve'ın yeni verileri sayesinde ortaya çıktı.
Firmanın geçen ayki raporuna göre Steam'deki Windows 10 kullanıcıları, işletim sisteminin çıkışının 17 ay sonrasında yüzde 50'yi geçmişti. Ancak en son istatistikler, işletim sisteminin Steam üyelerinin yüzde 49,67'si tarafından kullanıldığını söylüyor, yani önceki aya göre yüzde 0,68 puanlık bir düşüş var. Verilere göre Windows 10'u kullananların yüzde 48,49'u işletim sisteminin 64-bit sürümünü, yüzde 1,18'i ise 32-bit sürümü kullanıyor.
Windows 7 ve Windows XP'nin ise kullanıcı sayısının arttığı gözleniyor. Windows 7 Steam kullanıcılarının yüzde 35,11'i tarafından kullanılırken ölmemekte kararlı olan Windows XP, oyun tutkunlarının yüzde 1,24'ü tarafından kullanılıyor. Microsoft'un diğer tüm işletim sistemlerinin durgunluk içinde olduğu veya düştüğü gözleniyor. Apple'ın OS X kullanıcı tabanı yüzde 3,31 ile olduğu yerde dururken, sadece 10.12.2 ve 10.12.3 sürümlerinin artış gösterdiği gözleniyor. Linux'un kullanıcı oranı da yüzde 0,80'lerdeki yerini koruyor.
Donanım istatistiklerine bakıldığında çoğu Steam kullanıcısında 8GB RAM'in bulunduğu, tek monitörde en çok 1920x1080'in, çoklu monitörlerde ise 3840x1080 çözünürlüğünün kullanıldığı gözleniyor.
Steam'in verilerinde Windows 10'daki düşüş ciddi gibi görünmese de, Microsoft'un oyun tutkunlarını bir an önce Windows 10'a taşımak istediğini, bunun için Oyun Modu gibi yenilikler hazırladığını biliyoruz. Dolayısıyla rapor, Microsoft için bir miktar endişeye neden olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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