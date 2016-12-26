Steve Ballmer, Bill Gates'i Nasıl Yendi?

Steve Ballmer'ın, Bill Gates ile arasında geçen yarışmayı ve Gates'i nasıl yendiğini anlattığı açıklamalar, izleyenleri kahkahaya boğdu!

Oynat Steve Ballmer, Bill Gates'i Nasıl Yendi? Steve Ballmer'ın, Bill Gates ile arasında geçen yarışmayı ve Gates'i nasıl yendiğini anlattığı açıklamalar, izleyenleri kahkahaya boğdu!

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