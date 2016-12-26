Steve Ballmer, Bill Gates'i Nasıl Yendi?
Steve Ballmer'ın, Bill Gates ile arasında geçen yarışmayı ve Gates'i nasıl yendiğini anlattığı açıklamalar, izleyenleri kahkahaya boğdu!
Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer'ın, şirketin ortak kurucusu olan Bill Gates'i bir zamanlar, bir matematik yarışmasında yenmiş olduğu ortaya çıktı.
Ballmer, Conan O'Brien'in televizyon programında bu yarışmayı anlatması istendiğinde hikayeye küçük bir nüans ekledi. Ballmer'in açıklamasına göre bu yarışma Putnam Ödüllü Matematik Yarışması'ydı. Ballmer bu konuyu gülerek geçiştirmeye çalıştı ve "eminim zaten herkes bu hikayeyi biliyordur" dedi.
Yine de, Gates'in matematikteki başarısı sorulduğunda, Ballmer egosunun biraz sızmasına mani olamadı: "Evet, ikimiz de Harvard'dayken Gates matematikte oldukça iyiydi, öğrenci yurdunda onuncuydu. Bense yurtta ikinci, ülkede 57. sıradaydım. Gates 95. sıradaydı."
Güldüren diyalogları, hemen yukarıdaki videodan izleyebilirsiniz...
Ali Ruhi Öztürk
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