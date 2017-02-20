StorageCraft'tan Akıllı Yedekleme Teknolojisi
Tüm veriler eşit değildir. Hangisi önemli, hangisi değil? Cevabı StorageCraft veriyor.
StorageCraft® Technology Corporation, veri kurtarma ve data analizi konusunda uzmanlaşmış ABD Wisconsin merkezli Gillware Online Backup şirketini satın aldı. Bu satın almayla hizmet yelpazesini güçlendiren StorageCraft, Gillware'in gelişmiş veri analizi teknolojisini sistemine entegre etti ve StorageCraft File Backup and Recovery adı altında iş ortaklarına sunmaya başladı.
Doğru analiz
StorageCraft File Backup and Recovery, kurulduğu sistemdeki tüm veriyi analiz ederek yedeklenmesi gereken ve gerekmeyen verileri birbirinden ayırıyor. Böylece kritik verilere çok daha hızlı erişilebilmesini sağlıyor ve gereksiz iş yükünü hafifletiyor.
Maliyet düşürüyor
StorageCraft'ın bulut (cloud) altyapısına entegre edilen yeni veri analiz teknolojisi sayesinde yedekleme ve depolama gereksinim maliyetleri düşüyor. Ayrıca ihtiyaç duyulan dosyalara sağladığı hızlı erişim ile tüm ölçekten işletmelerin zamandan tasarruf etmelerini sağlıyor.
Kullanıcılar StorageCraft File Backup and Recovery ile;
- Web tabanlı konsolun uzaktan kurulum, yapılandırma, izleme ve raporlama yetenekleri ile yedekleme ve kurtarma işlemlerini kolayca yönetebilir,
- Güçlü 'Yedekleme Analiz' özelliği sayesinde hangi verilerin yedeklenip hangilerinin yedeklenmeyeceğine hızla karar verilebilir,
- Farklı veri türleri için farklı koruma seviyeleri içeren önceden belirlenebilir kurulumlar gerçekleştirebilir,
- Önemli dosyaları, gereksiz dosyalar arasından seçmek yerine kolayca tespit ederek hızla kurtarabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın