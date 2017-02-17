Şubat'ın Salı Yamaları, Mart'ta Gelecek!
Microsoft'un her ayın ikinci Salı gününde gelen Salı yamaları ilk kez gecikti, yamanın geleceği tarih belli oldu!
Microsoft'un toplu güvenlik yamalarının her ayın ikinci Salı gününde yayınlandığını biliyoruz. Firmanın bu geleneği ilk kez bozabileceğine dair bir işaret, birkaç gün önce ortaya çıkmıştı.
Firma, TechNet topluluğu için yaptığı bir açıklamada yamanın bir "son dakika sorunu" nedeniyle ertelendiğini söylemişti. Dün ise Microsoft, bu açıklamanın metninde bir değişiklik yaptı ve güncellemenin, Mart ayının Salı yamaları şeklinde 14 Mart 2017'de yayınlanacağını söyledi.
Güncelleme tarihi, yama yükleme planı yürüten IT profesyonelleri ve kullanıcılar için önemli bir bilgi. Bununla birlikte yamanın bir ay gibi bir süreyle gecikmesi, Microsoft müşterilerini risk altında bırakmış olacak. Örneğin Adobe Flash Player, eklentiyi destekleyen tüm web tarayıcılarında bu ay bir güncelleme aldı ancak eklentinin Microsoft Edge sürümü, sadece Salı yamalarıyla güncelleniyor. Bu nedenle Microsoft Edge'deki Flash Player, bir ay boyunca güvenlik açığıyla kullanımda olacak.
Microsoft içerisinden gelen bilgiler, yazılım devinin yama derleme sisteminde bir sorun yaşadığını ve bunun gecikmenin ana sebebi olduğunu söylüyor. Firma, sorunla ilgili daha fazla bilgi vermedi.
Zeynel A. Öztürk
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