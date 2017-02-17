Şubat'ın Salı Yamaları, Mart'ta Gelecek!

Microsoft'un her ayın ikinci Salı gününde gelen Salı yamaları ilk kez gecikti, yamanın geleceği tarih belli oldu!

Şubat'ın Salı Yamaları, Mart'ta Gelecek!

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