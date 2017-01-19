Super Mario Run, Android'e Ne Zaman Gelecek?

iOS kullanıcıları keyfini sürerken Android kullanıcılarının bugüne dek yan gözle bakmak zorunda kaldıkları oyun için beklenen yayın tarihi açıklandı!

Super Mario, Android'e ne zaman gelecek?

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Androiden bıktım.Marketten başka pek işe yarar bir özelliği yok.Telefonmu oyun konsolumu belirsiz.

bize geldi de ne oldu 3 bölüm için bir dünya para heveslemesin kimse böyle gelicekse android platformuna..

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