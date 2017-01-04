Synaptics'ten Parmak İzini ve Yüzü Birleştirdi

Synaptics, telefonlarda kilit açma işini parmak izini ve yüz algılamayı birleştirerek kolaylaştırmak istiyor!

Synaptics, Parmak İzini ve Yüzü Birleştirdi

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
2017'de Gözardı Etmememiz Gereken 9 Firma
Intel Yeni Kaby Lake vPro CPU Ailesini Tanıttı
Galaxy S8 Ne Kadar Güçlü Olacak?
Acer'dan CES 2017 çıkartması!
LG, Yeni Super UHD TV'lerini CES 2017'de Tanıttı

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir