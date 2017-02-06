Tanımanız Gereken 5 PC Bakımı Aracı!
Bakımını ihmal ettiğiniz bilgisayarınız yavaşlamaya başladıysa, bu 5 araçla tanışmanın zamanı gelmiş demektir!
PC'nize iyi davranırsanız, örneğin düzenli olarak kullanmadığınız programları kaldırıp sistem temizliğini ihmal etmezseniz; onu senelerce hızlı biçimde kullanabilirsiniz. Ancak bakımını ihmal ettiğiniz, her tür programı yüklediğiniz bir sistem, çok geçmeden sizi çıldırtan bir makineye dönüşebilir.
Peki temizliğe nereden başlamalısınız? Aşağıdaki yazılımlar, hem yaptıkları işlerde oldukça etkililer, hem de işlerini size hiç zahmet ettirmeden halledebiliyorlar. İşte sistem bakımınıza başlamanızı sağlayacak 5 ücretsiz araç.
1. Disk boş alan analizi
Teknolojiyle ne kadar iç içe olursanız olun, diskinizin bir kısmı gereksiz dosyalar tarafından işgal edilmiş olabilir. Ancak bir de teknolojiden pek anlamıyorsanız, diskinizin ne kadarının boşa gittiğini görmek sizi dehşete düşürebilir.
İşe İndirmeler klasörünü kontrol ederek başlayabilirsiniz. Ancak diskinizdeki yüzlerce klasörün hangisinin ne kadar alan kapladığını bulmanız zor. Zamanınız kısıtlıysa WinDirStat'ı kullanarak diskinizi taratabilir ve hangi klasörün en çok yer kapladığını kolayca görebilirsiniz.
2. Dosya temizliği ve optimizasyon
Bilgisayarınızdan düzenli olarak temizlemek isteyeceğiniz dosyalar arasında web tarayıcısı önbellekleri, geçici yükleme dosyaları, Windows küçük resimleri, sistem günlük dosyaları, kilitlenme dökümleri vs. var. Bunları temizlemek için CCleaner'ı kullanabilirsiniz.
CCleaner'ı açın ve temizlemek istediğiniz dosya türlerini seçin ve "Run Cleaner" düğmesine tıklayın.
Not: CCleaner'da kayıt defterini temizlemeye yönelik bir işlev bulunsa da, bunu yapmanız Microsoft tarafından önerilmiyor. Bu tür bir temizliğin performansa etkisi olmadığı gibi sisteminizde çözülmesi zor sorunlar çıkarma olasılığı var.
3. Uygulamaları tamamen kaldırın
Uygulamaları kaldırdığınızda çoğu zaman sisteminizde bazı artık dosyalar kalır. Bu tür dosyalar zaman içinde birikerek boş alanınızı işgal edebilir. Basit bir program olan Geek Uninstaller, bu tür dosyaları bulup silmenize yardımcı oluyor.
4. Zararlı tarama ve kaldırma
Bilgisayar kullanıcıları için büyük bir sorun olmaya devam eden zararlılar, sisteminizi adeta sürünecek hale getirebiliyor. Bazı durumlarda PC'niz hacker'ların eline geçebilir ve hatta verileriniz, fidye için alıkoyulabilir.
Ücretsiz olarak edinebileceğiniz en iyi zararlı temizleme aracı Malwarebytes, en son virüsleri, solucanları, casus yazılımları ve fazlasını algılayabiliyor. Ücretsiz sürüm otomatik tarama yapmıyor ancak yine de yeterli.
5. Sistem bilgisi
Sisteminizdeki işlemci, grafik işlemci, RAM, depolama birimi, anakart ve diğer parçalar hakkında bilgi sahibi misiniz? Veya tüm özellikleri birkaç ay veya bir yıl sonra hatırlayacak mısınız? Eğer tüm özelliklerin hafızanızda kalmayacağını düşünüyorsanız, Speccy'yi yükleyebilirsiniz. Speccy, bilgisayarınız hakkında bilmeniz gereken önemli bilgileri önünüze sıralıyor. Araç, özellikle donanımınızı yükseltmek istediğinizde ve elinizdeki donanımlarla yenisini karşılaştırmak istediğinizde işinize yarayabilir.
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