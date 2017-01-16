Tanıtıldı: Samsung Galaxy C7 Pro Özellikleri...
Samsung'un bir süre önce görüntüleri sızan telefonu Galaxy C7 Pro, resmi olarak tanıtıldı! İşte özellikleri...
Samsung'un orta-üst seviye telefonu Galaxy C7 Pro'ya ait görüntüler, geçen hafta internete sızmıştı. Cihazın resmi olarak tanıtılmasıyla bu görüntülerin gerçek olduğu anlaşıldı.
Galaxy C7 Pro'nun en önemli özellikleri, şöyle sıralanıyor.
- 5.7 inç Super AMOLED ekran, Full HD (1920x1080px) çözünürlük
- Sekiz çekirdekli 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 625 SoC ve Adreno 506 grafikler
- 4GB RAM
- 64GB dahili depolama alanı (kullanıcıya kalan 50,9GB alan) ve 256GB'a kadar microSD kart desteği
- 16MP, f/1.9 diyaframlı arka kamera, LED flaş, otomatik odaklanma ve 30fps'de 1080p video kaydı
- 16MP ön kamera, f/1.9 diyafram
- 4G LTE desteği
- Çift SIM desteği
- 802.11 a/b/g/n Wi-Fi
- Bluetooth 4.2
- NFC, Samsung Pay desteği
- USB 2.0 portu ve Type-C bağlantı
- Parmak izi okuyucu
- 3,300mAh pil
- 156.5 x 77.2 x 7mm; 172g
Fotoğraflardan da görebileceğiniz üzere Galaxy C7 Pro, çok ince bir telefon ve metalik bir gövdeyle geliyor. Samsung, Galaxy C7 Pro için Çin'de yakında ön sipariş almaya başlayacak ancak cihazın fiyatı ve diğer bölgelerde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.
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