TCL, Yeni BlackBerry'yi Gösterdi Ancak...

BlackBerry'nin yeni QWERTY klavyeli telefonu, CES 2017'de ortaya çıktı; ama sır perdesi halen kalkmış değil...

TCL, Yeni BlackBerry'yi Gösterdi Ancak...

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Gerçekten cesur bir tasarım. Yani mesela ben blackberry kullanmak istiyorum ama bu tasarım maalesef ki kullanmama izin vermiyor. tamam android ve blackberry güvenliği falan iyi ama tut ki oyun oynamak istiyorum telefonu yan çevirdim ve klavyesini beğensemde o klavye tamamen gereksiz kullanımı kısıtlıyor sadece.

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