Teknoloji Devlerinden Donald Trump Tepkisi!

ABD, yedi ülkeden gelen göçmenlerin ülkeye girmesine 90 günlük bir erteleme uyguladı.

Teknoloji Devlerinden Donald Trump Tepkisi!

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