Teknoloji Devlerinden Donald Trump Tepkisi!
ABD, yedi ülkeden gelen göçmenlerin ülkeye girmesine 90 günlük bir erteleme uyguladı.
ABD teknoloji endüstrisi, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump yönetimince açıklanan, bazı göçmenlerin geçici olarak ülkeye giriş yapmasını engelleyen yasanın, göçmen çalıştıran şirketleri kötü etkileyeceği konusunda uyarmayı sürdürüyor.
Google, Amazon, Facebook ve Microsoft gibi bir çok teknoloji şirketinin üyesi olduğu Internet Association, Trump'ın göçmen faaliyetlerini sınırlayan icra emrinin kötü yan etkileri olduğunu açıkladı. Üye şirketler ve diğer endüstrilerden bir çok firma, yasal şekilde ülkeye giren göçmenlerin çalışma gücüne ihtiyaç duyuyor.
Internet Association'ın yöneticisi ve CEO'su Michael Beckerman, şu açıklamayı yaptı: "Göçmen iş gücü ekonomimize yardım ediyor ve ABD'de bir çok iş alanı oluşturuyor."
Twitter, Microsoft ve Netflix gibi bir çok teknoloji şirketinin yöneticileri, Trump'ın icra emrinin endişeye sebep olduğunu açıkladı. Trump'ın yeni göçmen politikası, İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen göçmenlerinin ülkeye girişini 90 gün için askıya aldı.
Uber, Apple, Microsoft ve Google gibi bazı teknoloji şirketleri ise yeni göçmen yasasından etkilenen çalışanları ile iletişim içerisinde. Uber, listede bulunan ülkelerden gelen çalışanlarına ana vatanlarını ziyaret edebilmeleri için izin vermişti, ancak yeni yasa yüzünden bu göçmen çalışanlar 90 günlük bekleme sırasına girmiş durumdalar.
Microsoft CEO'su Satya Nadella, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada: "Hem bir göçmen hem de bir CEO olarak şunu söyleyebilirim ki, ABD'ye gelen göçmenlerin hem ülkemize hem de dünyaya pozitif etkisine kendi gözlerimle şahit oldum," dedi. Netflix Ceo'su Reed Hastings, Facebook'ta yaptığı gönderide "Trump'ın bu kararı tüm dünyadaki Netflix çalışanlarını kötü etkiliyor, ve Amerikan milliyetçiliğine ters düşüyor," dedi.
Microsoft Baş Hukuk Müşaviri Brad Smith, çalışanlarına yaptığı açıklamada şirketin "güçlü ama dengelenmiş, yüksek-kaliteli bir göçmen politikasına" inandıklarını söyledi.
Ali Ruhi Öztürk
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