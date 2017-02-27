Teknolojiyi İLTEK Günleri ile 12'den Vurun!
Teknolojinin hayatımızın odak noktası olduğu şu günlerde en güncel ve doğru bilgi 12 yıldır olduğu gibi bu yıl da İLTEK Günleri'nde!
Elektronikten yazılıma, telekomünikasyondan bilişime kadar birçok sektörü mercek altına alan, Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü'nün düzenlediği 12. İLTEK Günleri, 28-29-30 Mart 2017 tarihlerinde Davutpaşa Kampüsü Elektrik-Elektronik Fakültesi Konferans Salonu'nda!
Geçtiğimiz senelerde Turkcell, Huawei, Türksat, KoçSistem, Ekin Technology, Ericsson, Etiya, Vestel, IBM, Microsoft, Nokia, Tübitak, BilgeAdam, BGA, TÜTED, TBD, Intel, Türk Telekom, Oracle, Vodafone, Digitürk, Cisco, Yandex, Nvidia, Qualcomm, Codemodeon gibi büyük şirketlerin ve kuruluşların desteğiyle gerçekleşen İLTEK Günleri, bu yıl da 12 yılın vermiş olduğu öz güvenle güçlü bir etkinlik programına sahip olarak katılımcılarını ağırlamaya hazırlanıyor.
Huawei, Garanti Bankası, Garanti Teknoloji, Yapı Kredi, Ekin Technology, Logo Yazılım, Codemodeon etkinliğe şu anda sponsor olarak destek veriyor. ESET, Linux Kullanıcıları Derneği, Roketsan gibi birçok önemli firmanın ve kuruluşun yer alacağı, sahibinden.com CMO'su Boğaç Göncü, Microsoft'un Dünyadaki en iyi 20 Evangelist'inden biri olan İbrahim Kıvanç, Bimeks İcra Kurulu Başkanı Ahmed Akgiray, Tübitak Siber Güvenlik Enstitüsü Baş Araştırmacısı Ferhat Özgür Çatak, ESET Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu, Nokia R&D Manager Hüseyin Gören ve Turkey&Central Asia Territory Manager Ergin Genç, MUSION Türkiye Kurucusu Murat Günenç gibi önemli kişilerin konuşmacı olduğu 12. İLTEK Günleri, oldukça iddialı bir programa sahip.
Akıllı Arabalar, Akıllı Şehirler, Big Data, Cloud, E-Ticaret, Giyilebilir Teknoloji, Görüntü İşleme, İnsansı Robotlar, Nanoteknoloji, Internet of Things, Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik, Sanayi 4.0, Savunma Teknolojisi, Siber Savaşlar, Veri Tabanı, Yapay Zeka ve Yapay Sinir Ağları işlenecek konulardan sadece bazıları.
Teknik ve kariyer oturumlarının yanı sıra sektörün öncü firmalarının CEO veya Genel Müdürleri'nin katılımıyla gerçekleşen CEO Forum'da başarılı bir kariyerin altın sırlarını ilk ağızdan öğrenebilirsiniz.
Ayrıca 30 Mart 2017 tarihinde, yani etkinliğin son gününde VR sistemlerinden büyük simülasyon makinelerine kadar pek çok sanal gerçeklik cihazını deneyimleyebileceğiniz kapsamlı bir Simülasyon ve Sanal Gerçeklik Fuarı sizleri bekliyor olacak.
Büyük şirketlerin sponsorluğu ile gerçekleşen etkinlikte şirketlerin açmış oldukları stantlarda yetkililer ile görüşebilir, CV bırakabilir, staj başvurusunda bulunabilirsiniz.
Tamamen ücretsiz ve sertifikalı olan etkinlikle ilgili detaylı bilgi için takipte kalın: http://iltek.ytuieee.com
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