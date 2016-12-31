Telefonsuz da Yaşanabiliyormuş!

Noel gününde ölçümlenen telefon kullanım oranları, bazen telefonla oynamadan da yaşanabildiğini ispatlıyor!

Telefonsuz da yaşanabiliyormuş!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Merak etmeyin, Noel'den sonra kaybı telafi ederler:)

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