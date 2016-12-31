Telefonsuz da Yaşanabiliyormuş!
Noel gününde ölçümlenen telefon kullanım oranları, bazen telefonla oynamadan da yaşanabildiğini ispatlıyor!
Birçoğumuz, ailesiyle veya arkadaşlarıyla zaman geçirirken bile kendini telefonla uğraşmaktan alıkoyamıyor. Ancak en azından geçtiğimiz "Noel Günü"nde bunun bir süreliğine değiştiği, insanoğlunun kısa da olsa çevrimdışı kalabildiği ortaya çıktı.
Sky'ın bağlantı verilerine göre, Noel günü saat 13:00 ile 18:00 arasında belirli saatlerde kullanım oranlarında büyük düşüşler yaşandı. Düşüşün yaşandığı sırada kullanıcılar muhtemelen hindi yemekle veya hediye açmakla meşgullerdi.
Ağ yoğunluğunun tepe noktasına ulaştığı saat ise noel arefesi saat 21.00 oldu. Bu sırada muhtemelen herkes, indirimleri takip ediyor veya birbirlerine kutlama mesajı gönderiyordu.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Merak etmeyin, Noel'den sonra kaybı telafi ederler:)