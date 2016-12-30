Tesla CEO'sundan Trafiğe Karşı Tünel Çözümü!

Trafikte sıkışıp kalan Tesla CEO'su Elon Musk, ardı ardına attığı tweet'lerle kafaları iyice karıştırdı!

Tesla CEO'su, kafayı tünellere taktı!

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