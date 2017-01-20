Tesla Kazasında Beklenen Karar Açıklandı!

Tesla, 2016 yılında yaşanan ölümlü kazanın ardından başlatılan soruşturma sonucunda, rahat bir nefes aldı!

Tesla için çok iyi bir haber!

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