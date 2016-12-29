Tesla Model X, Kazayı Erken Gördü ve Engelledi!

Otonom araçların kazaları engellemekte insanlardan iyi olabileceği, Tesla Model X'ten gelen bu görüntülerde ortaya çıktı!

Model X, Kazayı Erken Gördü ve Engelledi!

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