Tesla'dan Eski Çalışanına Karşı Çok Ciddi Suçlama!
Tesla, Autopilot teknolojisinin eski lideri olan ismi, ciddi suçlamalarla dava ediyor!
Tesla neredeyse tek başına, elektrikli arabaların (EV'lerin) geleneksel petrol ve hibrid araçların günlük kullanım için yerlerini doldurabileceğini kanıtladı. Ancak geçtiğimiz haftalarda firmanın daha fazla dikkat çeken özelliği, Autopilot sistemi olmaktaydı. Autopilot, aktif edildiği zaman aracı temel olarak kendini kullanan bir araca çeviriyor ve sistemin eksiklerinin olmadığını söylemek doğru olmasa da, oldukça etkili olduğu kesin. Şu anda piyasanın içerisinde olduğu otonom araç yarışı düşünüldüğünde de firmaların Tesla'nın mühendislik havuzundan bir parçayı almak istemeleri sürpriz olmamalı.
Ancak bu firmalardan biri, kendisini Tesla'nın adalet kılıcının keskin yüzünde buldu. Tesla, Kaliforniya Yüksek Mahkemesi'ne Aurora Innovation'a karşı dava açtı. Aurora Innovation, eski Tesla Autopilot lideri Sterling Anderson ve Google'ın kendini süren araba projesinin eski lideri Chris Urmson tarafından ortak olarak kurulan bir firma. Dava dilekçesine göre Anderson, Tesla'yı terk ettiği sırada imzaladığı anlaşmaları Urmson ile ortak firma kurduğunda çiğnedi ve bu sırada da bir düzine mühendisi kendi yaynında kaçırmaya çalıştı.
Ayrıca, mühendislerin çalınmaları yetmiyormuş gibi Tesla'nın söylediğine göre Anderson, yüzlerce gigabyte'lık gizli bilgiyi de firmadan ayrılmadan önce yanında götürdü. Söylenene göre Anderson, fark edilmemek için zaman damgalarını değiştirdi ve dosyaları firma tarafından kendisine verilen dizüstü bilgisayardan sildi.
Tesla, bütün bunların Aurora'nın kendini süren araç gelişimini hızlı bir şekilde başlatmak ve böylelikle hızlı bir şekilde satın alınmasını sağlamak, "çabuk zengin ol ortamından" faydalanmak amacının bir parçası olduğunu söylemekte. Firma, Aurora'nın kendi çalışanlarını almasını ve verilerini kullanmasını engellemeyi ve açıklanmayacak bir hasar bedeli ödemesini istiyor.
Aurora ise bu iddiaları reddediyor ve bunların "bir rakibi durdurmak ve kişisel ünü yok etmek için yasal sistemin kötüye kullanılması" çalışması olduğunu söylüyor. Ayrıca Aurora, iddiaları mahkemede çürütmek için hazırlandığını ve başarılı bir kendini süren araç işi kuracağını da belirtiyor.
Tabi ki otonom arabaların ulaşım alanında sırada bulunan en büyük gelişimlerden biri olduğu düşünülürse, bu davanın Tesla'nın kendisini içinde bulduğu son yasal savaş olmayacağı rahatlıkla söylenebilir...
Levent Öztürk
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