Tesla'dan Eski Çalışanına Karşı Çok Ciddi Suçlama!

Tesla, Autopilot teknolojisinin eski lideri olan ismi, ciddi suçlamalarla dava ediyor!

Tesla'dan eski Autopilot liderine dava...

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