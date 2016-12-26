Tesla'dan İki Yeni Sürpriz Yumurta!
Tesla, son yazılım güncellemesiyle birlikte sadece beklenenleri değil; beklenmeyen 2 büyük "sürpriz yumurtayı" da sundu!
Tesla'nın son firmware güncellemesi, hata onarımlarından fazlasıyla geldi. Model X sahipleri, güncelleme sonrasında otomobillerinin gizli ışık gösterisini etkinleştirebiliyorlar.
Sürpriz yumurtayı etkinleştirmek ve Model X'i dört tekerlekli bir disko topuna dönüştürmek için ekranın üst tarafındaki Tesla simgesine 5 saniye boyunca basmanız ve ardından "Holiday" sözcüğünü girmeniz yeterli. Araçtan çıkıp kapıları kilitlediğinizde Model X, müzik eşliğinde farlarını yanıp söndürmeye başlayacak.
İkinci sürpriz yumurta Model X ve Model S'de çalışıyor. Gizli özelliği etkin hale getirmek için navigasyon hedefi olarak "Mars" yazdığınızda ekrana Mars'ın yüzeyi geliyor. Sürmeye devam ettiğinizde yüzey, kaymaya başlıyor.
Zeynel A. Öztürk
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