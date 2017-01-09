Tesla'nın "Solar Adasıyla" Tanışın!
SolarCity'yi bünyesine katan Tesla, güneş enerjisi açısından sınırları zorlamaya devam ediyor!
Daha çok elektrikli otomobil teknolojileriyle gündeme gelen Tesla, SolarCity'yi bünyesine katmasının ardından pek fazla zaman geçmeden bu firmayla neler yapabileceğini ortaya koymaya başladı. Firma bu satın almayla da bağlantılı olarak Amerikan Samoa Adaları'nın bir parçası olan Ta'u adasının tamamını güneş enerjisiyle beslemeye başladı. Firmanın kullandığı 1.4 megawatt gücündeki solar enerji 'microgrid' altyapının adanın elektrik ihtiyacının neredeyse yüzde 100'ünü karşıladığı biliniyor.
Bu etkili enerjinin üretilebilmesini sağlayan en önemli unsur da 5.328 solar panelin yanında, 6 megawat saat enerji depolaması üreten 60 adet Tesla Powerpack teknolojisi. Ta'u normalde oldukça güneşli bir ada olsa da bu paketler, üç gün boyunca, güneş ışığı olmaksızın adaya elektrik sağlayabiliyor. Dolayısıyla bulutlu günlerde bile ada halkı için endişe edecek bir durum söz konusu değil.
Tamamlanması bir yıl alan bu solar dönüşümün hem uzun vadede çevresel açıdan hem de kısa vadeli pratik işlevler açısından çok önemli faydaları olduğu belirtiliyor. Adadaki bu solar enerji sistemi sayesinde hem kirlilik sorunu hem de sürekli bir biçimde çok sayıda varil dolusu dizel yakıtın maliyeti de ortadan kalkıyor.
Ta'u adasındaki bu durum elbette Tesla için bir tür test işlevi de görüyor. Firma böylece fosil yakıtlar yerine solar enerjinin dünya çapında daha geniş bir biçimde uygulanabileceğini gösteriyor.
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