Tesla'nın "Solar Adasıyla" Tanışın!

SolarCity'yi bünyesine katan Tesla, güneş enerjisi açısından sınırları zorlamaya devam ediyor!

Tesla Bu Adanın Tüm Elektriğini Güneşle Karşılıyor

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