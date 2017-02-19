Tim Cook, Geleceğin AR'de Olduğundan Emin!
Apple CEO'su Tim Cook'un bu söyledikleri, Apple'ın yakın gelecekte hangi teknolojiye eğileceğinin ipucunu veriyor!
Apple CEO'Su Tim Cook'un güçlendirilmiş gerçeklik (AR) konusunda kararlı olduğu bir sır değil. Cook, pek çok kez sanal gerçekliğin (VR) değil, AR'nin dünyayı değiştirme potansiyeline sahip olduğunu düşündüğünü açıkladı.
The Independent ile yaptığı yeni bir röportajda da Cook, AR'nin geleceği hakkındaki iyimserliğini tekrar belirtirken, bunun "akıllı telefon gibi büyük bir fikir olduğunu" söyledi.
Cook, akıllı telefonların herkes için olduğunu ve iPhone'un belirli bir yaş aralığı, ülke veya dikey piyasa için olarak düşünülmediğini ve herkes için olduğunu söylemekte. AR'ın da bu kadar büyük olduğunu ve pek çok insanın hayatını daha iyi bir hale getireceğini belirten Cook, bunun eğlenceli de olacağını söylüyor.
Cook, AR'ı tek bir ürün olarak değil, bir "çekirdek teknoloji" olarak düşündüğünü belirtiyor. Bu da, nasıl algılandığına göre firmanın sadece bir çift akıllı AR gözlük sunmayacağını gösteriyor.
Apple, bir "çekirdek teknoloji" olarak AR'yi tek bir ürün ile sınırlandırmaktan ziyade tüm ürünlerine yaymayı deneyebilir. Ancak Cook, bütün heyecanına rağmen AR'nin henüz hazır olmadığını düşündüğünü söylüyor.
Levent Öztürk
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