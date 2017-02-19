Tim Cook, Geleceğin AR'de Olduğundan Emin!

Apple CEO'su Tim Cook'un bu söyledikleri, Apple'ın yakın gelecekte hangi teknolojiye eğileceğinin ipucunu veriyor!

Tim Cook, Geleceğin AR'de Olduğundan Emin

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"Daha çok paranızı alacağız."

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