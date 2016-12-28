Tüm İnternet Hesaplarınızı Silmenin Kolay Yolu!
İnternetteki farklı sitelerdeki hesaplarınızı tek bir yerden silmeniz, deseatme isimli bu site sayesinde artık mümkün!
İnternetteki sosyal ağlardan, forumlardan, hizmetlerden tüm izinizi silmek, interneti keşfettikten sonra yıllar içinde geride bıraktığınız izlerden kurtulmak istiyorsanız, artık bunun hızlı bir yolu var.
Hesaplarınızı silmek istemenizin birçok nedeni olabilir. Artık kullanmadığınız eski hesaplar, hakkınızda bilgi toplamak için kullanılabilir veya hack'lenerek veri madenciliği için kullanılabilir. Herkese açık hesaplarınız, gerçek hayatta kim olduğunuzu ortaya çıkarmakta kullanılabilir.
Zaman içinde hangi hesapları oluşturduğunuzu hatırlamanıza bile gerek yok. deseat.me, Google hesabınıza oturum açıp, hesabınızla eşleşen binlerce siteyi otomatik olarak tarayabiliyor. Bunun ardından dilediğiniz sitelerdeki hesabınızı silebiliyor, dilediklerinizi koruyabiliyorsunuz.
Deseat.me oturum açmak için Google OAuth'u kullandığından, Google oturum açma bilgilerinizi vermiş olmuyorsunuz. Ancak uygulamanın epostalarınıza ulaşma izni istediğini belirtelim.
Zeynel A. Öztürk
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