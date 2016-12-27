Türkiye'de Uber'e ve Yolcularına Şok Cezalar!
Yayınlanan talimatla birlikte artık, Türkiye'de hem Uber sürücüleri, hem de hizmeti kullanan yolcular büyük cezalar alacak!
Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ile gönderdiği talimatla, Türkiye'de faaliyet gösteren Uber şoförlerine ve yolcularına para cezası kesilmesini istedi. Cezanın, "korsan taşımacılık" nedeniyle kesileceği bildirildi.
Bahsi geçen ceza, sürücünün araç sahibi olup olmamasına göre değişiyor. Eğer sürücü araç sahibi değilse, ilk yakalanmada 2.532 TL, ikinci yakalanmada ise 4.220 TL ceza kesilecek. Eğer araç sürücüye aitse, bu kez cezalara 60 gün araç bağlama cezası da eklenecek. Aksi halde, aracın bağlanması söz konusu olamayacak.
Uber araçalarına binen yolcular ise, 281 TL'lik bir ceza ile karşı karşıya kalacak.
Uber ise, yayınladığı açıklama ile karara tepki gösterdi. Uber'in açıklaması şu şekilde: "Uber bir taşımacılık firması değildir. Yolcularla sürücüleri buluşturan bir global teknoloji şirketidir ve Türkiye'de tamamen yasal bir zeminde hareket etmektedir. Türkiye'ye ve Türkiye'deki operasyonlarımıza sonuna kadar bağlıyız. Türkiye'de iş ortaklarımızın ve araçlarının yasal bir zeminde ulaşım hizmeti sunabilmeleri için gerekli lisansları mevcuttur. Uber teknolojisini kullanıyor olmak yasaldır. Sürücü iş ortaklarımızın ve yolcularımızın her zaman yanındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'de teknoloji hizmetimiz, yolcularla lisanslı uberXL ve taksi ürünlerimizi buluşturarak hizmete aynı şekilde devam etmektedir ve edecektir. Söz konusu haberlerde yer alan iddialara yönelik olarak Uber olarak ifade etmek isteriz ki; - Emniyetin gönderdiği talimat, belgesiz olarak taşımacılık yapan araçlar için geçerlidir ve bu şartlarda Uber sistemini kullanan araçları kapsamamaktadır. Uber, sürücülerin uygulamayı kullanmaya başlamalarından önce gerekli lisanslara ve sigortalara sahip olup olmadığını kontrol eder. Uber uygulamasını kullanan her araç İstanbul'da yasal ulaşım hizmeti vermek için lisanslıdır. - Nitekim talimatta hiçbir şekilde "Uber" ismi dahi geçmemektedir. - Talimatın asıl içeriği bugüne kadar bir ceza yöntemi olan araçların trafikten men işleminin yanlış uygulanmasının düzeltilmesine ilişkin açıklayıcı bir niteliktedir. - Emniyetten gönderilen talimatta yolculara yönelik olarak her hangi bir yaptırım ya da para cezası uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğine dair bir madde yer almamaktadır."
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