Türkiye'de Uber'e ve Yolcularına Şok Cezalar!

Yayınlanan talimatla birlikte artık, Türkiye'de hem Uber sürücüleri, hem de hizmeti kullanan yolcular büyük cezalar alacak!

Türkiye'de Uber'e ve Yolcularına Şok Cezalar!

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