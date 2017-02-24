Twitch Oyuncusu 22 Saat Süren Yayında Hayatını Kaybetti
Saatler süren canlı yayınlarıyla tanınan Twitch kullanıcısı, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı hayatını kaybetti!
World of Tanks oyuncusu ve Twitch kişiliği Brian "Poshybrid" Vigneault, 19 Şubat'ta aralıksız 22 saat süren yayının ardından bilinmeyen bir sebepten dolayı hayatını kaybetti. 35 yaşındaki Vigneault üç çocuğun babasıydı.
Vigneault, yayını Make-A-Wish derneğine bağış yapmak için başlatmıştı. Vigneault bir hafta içerisinde bir çok kez 20 saatten uzun yayınlar düzenliyordu. Bağış için düzenlediği yayın bu yoğun haftaların sonu olmasını planlıyordu.
Yayın moderatörlerinin açıklamasına göre, Vigneault yayın 22 saate yaklaştığında sigara molası vermek için bilgisayarının başından kalktı. En başta, izleyiciler saatin de geç olmasından dolayı Vigneault'un uykuya daldığını düşündü. Ertesi günün sabahı bir arkadaşı Vigneault'un Discord'ta çevrim içi olduğunu gördü ve bir mesaj yolladı. Ancak cevap veren kişi Virginia Sahil Polisi departmanında çalışan bir dedektifti. Yazdığı cevapta Vigneault'un ölümünü araştırdıklarını söyledi.
Ölüm sebebinin uykusuzluğa dayalı kalp ritmi bozukluğu olduğu olduğu tahmin ediliyor, ancak polis henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Vigneault, en çok yayınını yaptığı World of Tanks oyuncuları arasında sevilen bir kişilikti, şimdi ise yakınları ve hayranları yas tutuyorlar. Vigneault'un Twitch kanalı ise moderatörler tarafından bir "anıt kanalı" olarak kabul edilmeye başladı. Hayranları kanalın sohbet kısmını baş sağlığı dilemek ve anılarını paylaşmak için kullanıyor.
Ali Ruhi Öztürk
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