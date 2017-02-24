Twitch Oyuncusu 22 Saat Süren Yayında Hayatını Kaybetti

Saatler süren canlı yayınlarıyla tanınan Twitch kullanıcısı, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı hayatını kaybetti!

Twitch Oyuncusu 22 Saat Süren Yayında Hayatını Kaybetti

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Renault'da Şubat Fırsatı!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Microsoft Translator'a Önemli Güncelleme!
Samsung Galaxy J7 (2017) Ortaya Çıktı!
Google Oturumunuzu Kapattıysa Endişe Etmeyin!
Kendi Kendine Yanan iPhone 7 Viral Oldu!
Ofislerin Belgelerle Çalışma Tarzı Baştan Tanımlıyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
Avira Free
VLC media player (64 Bit)
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir