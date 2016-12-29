Twitter Hesap Silme ve Dondurma Rehberi 2017
Twitter hesap silme rehberimizde Twitter hesabı nasıl kapatılır, nasıl dondurulur sorularını yanıtladık. İşte Twitter hesabını dondurmanın ipuçları!
Belki hayatınızın her detayını, her düşündüğünüz şeyi tweet'lemekten bıktınız, belki de Twitter ünlüsü olmanın size pek bir şey katmadığını fark ettiniz. Sebep ne olursa olsun, Twitter hesabını sonsuza dek kapatmak isteyenler için bir yol var. İşte Twitter hesabınızı silmenin ve donndurmanın yolu.
Twitter Hesabı Nasıl Silinir?
1. Twitter'a her zaman olduğu gibi kullanıcı adınızı ve parolanızı yazarak oturum açın.
2. Ayarlar'ı açın. Bu ekrana sağ üstteki küçük profil simgenize tıklayıp Ayarlar'a tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Aynı epostayla veya kullanıcı adıyla tekrar hesap açmak istiyorsanız, hesabınızı silmeden önce kayıtlı eposta adresini veya kullanıcı adını değiştirin. Elbette bunu hemen yapmanız gerekiyor, aksi halde kullanıcı adınızı bir başkası kapabilir.
3. Sayfayı aşağı doğru kaydırın "Hesabımı Devre Dışı Bırak" üzerine tıklayın.
4. Twitter hesabınızı silmiş oldunuz. Twitter, hesap bilgilerinizi 30 gün daha koruyacak ve fikrinizi değiştirip oturum açmanız halinde, bilgilerinizi geri yükleyecek. Oturum açmazsanız, hesabınız kalıcı olarak silinecek.
Kullanıcı adınızı değiştirmek istiyorsanız, bunun için hesabınızı silmenize gerek yok. Bunu Hesap Ayarları altından yapabilirsiniz.
Twitter Hesabı Nasıl Dondurulur?
Twitter hesabınızı dondurmak için yapmanız gerekenler, yukarıda saydıklarımızla aynı. Hesabınızı 30 günden uzun süre donmuş halde bekletmek istiyorsanız, düzenli aralıklarla (ve 30 günden kısa aralıklarla) oturum açıp, tekrar devre dışı bırakmanız gerekiyor. Hesabınızı etkinleştirmeyi unutursanız, onu tamamen kaybedebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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