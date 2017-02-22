Twitter troll'ere Karşı Yeni Önlemler Alıyor!
Twitter, online zorbalığa ve troll'ere karşı savaşmaya devam ediyor.
Geçen yılın Kasım ayında, Twitter yeni anti-taciz özelliklerini açıklamıştı. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar hizmeti kullanırken daha az sinir bozucu içerikle karşılaşıyorlar. Twitter kurduğu bu temelin üzerine devam ederek, taciz ve zorbalığa karşı daha bile fazla çözümler üretmeye karar verdi.
Twitter'ın Mühendislik Yöneticisi Ed Ho yayınladığı blog gönderisinde, şirketin taciz ve zorbalığı asla hoş görmeyeceğinin altını çizdi, ve troll'lerle savaşmak için üretilen üç yeni özelliği açıkladı. Bu özellikler hesap oluşturmadan, araştırma sonuçları ve tweet filtrelemeye kadar uzanıyor.
İlk değişiklik, hesapları kalıcı olarak askıya alınan ve sürekli yeni hesaplar açan troll'leri hedef alıyor. Buradaki ana hedef sadece zorbalık ve taciz için kullanılan hesapların oluşturulmasını engellemek.
İkinci değişiklik ise arama sonuçlarını hedef alıyor. Bu filtre sayesinde hassas konulardaki tweetler eleniyor. Şirket tarafından "güvenli arama" olarak adlandırılan özellik, bloklanmış ve susturulmuş hesapların tweetlerini arama sonuçlarından çıkarıyor.
Son olarak üçüncü değişiklik ise ana sayfa haber kaynağını ilgilendiriyor. Bu özellik sayesinde düşük kaliteli ve tacizci tweetler ayrı bir sekmeye koyuluyor. Bu sayede kullanıcılar kendileri ile alakalı, iletişim kurmak isteyecekleri insanlara daha kolay erişiyor.
Ho'nun açıklamasına göre bu özellikler önümüzdeki bir kaç hafta içerisinde kullanıma sunulacak.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın