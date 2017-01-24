Twitter'dan Donald Trump Özrü!
Twitter, rızaları olmadan Donald Trump'ı takip etmek zorunda bıraktığı kullanıcılardan işte böyle özür diledi!
Amerikan halkının azımsanmayacak bir kısmı, Donald Trump'ın başkan seçilmesine çok üzülmüş durumda. Bunun üzerine yetmezmiş gibi bazı Twitter kullanıcıları, rızaları olmadan Başkan Donalt Trump'ın hesabını takip etmeye başladıklarını fark edince çıldırdılar. Twitter ise, bu olay üzerine derhal özür dilemek zorunda kaldı.
Twitter CEO'su Jack Dorsey yaşanan sorunun sebebini açıkladı: "Trump'ın başkan seçilmesi üzerine ABD Başkanı hesabını (@POTUS, President of the United States) takip eden herkesi yeni başkanın hesabına aktardık. Obama yönetimi tüm platformlar için bir geçiş planı devreye soktu. @POTUS hesabı kişisel değil, kurumsal bir hesap olduğu için kullanıcıların yeni başkanı takip etmesinde bir sorun görmedik. Gece yarısından önce @POTUS hesabını takip ediyorsanız, transferden sonra iki hesabı takip ediyor oluyorsunuz: @POTUS44 (Obama'nın hesabı) ve @POTUS (Trump'ın hesabı).
Yapılan şikayetler üzerine iki hatayı düzelttik:
1. @POTUS44 hesabını takip eden kullanıcıların, yanlışlıkla @POTUS hesabını da takip etmesi sağlandı.
2. Gece yarısından önce @POTUS'u takibi bırakan kullanıcılar tekrar takip listesine eklendi.
Bundan 560.000 kişinin etkilendiğini düşünüyoruz. Bu bir hataydı, doğru olmadığını kabul ediyoruz ve özür diliyoruz."
Dorsey'in yaptığı açıklama kulağa oldukça mantıklı geliyor. Yüz binlerce hesabı aynı anda taşımak resmen kazaya davetiye çıkarmak denilebilir. Ancak Twitter neyse ki yaptığı hatayı çabuk anlayıp telafi etmeyi başarmış gibi gözüküyor.
Ali Ruhi Öztürk
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