Twitter'dan Donald Trump Özrü!

Twitter, rızaları olmadan Donald Trump'ı takip etmek zorunda bıraktığı kullanıcılardan işte böyle özür diledi!

Twitter'dan Donald Trump özrü!

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