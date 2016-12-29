Twitter'dan Periscope'a 360 Derece Video İşlevi!

Twitter, Facebook'un 360 derece canlı yayın planlarını açıklamasının iki hafta ardından, bu işlevi Periscope'a ekledi!

Twitter'dan Periscope'a 360 Derece Video İşlevi!

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