Twitter'dan Periscope'a 360 Derece Video İşlevi!
Twitter, Facebook'un 360 derece canlı yayın planlarını açıklamasının iki hafta ardından, bu işlevi Periscope'a ekledi!
Twitter, Periscope üzerinden 360 derecelik video yayınlama işlevini kullanıma sunmaya başladı.
360 derecelik yayınları şu an sadece "belirli ortaklar" yapabiliyor ancak bu yayınlar, herkes tarafından izlenebiliyor.
360 Sunset in Florida. First ever #Periscope360 with @Brandee_Anthony https://t.co/AZWbnnT15S— Alex Pettitt (@Alexpettitt) 28 Aralık 2016
Rakip sosyal ağ Facebook da 360 derecelik canlı video desteği sunma planlarını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Twitter'ın yeni 360 derecelik video özelliklerini telefonlarında kullananlar, telefonu hareket ettirerek veya video üzerine dokunup kaydırarak etrafa bakınabiliyorlar.
Twitter, 360 derece video işlevinin önümüzdeki haftalarda daha çok kullanıcıya ulaşacağını söylüyor.
Zeynel A. Öztürk
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