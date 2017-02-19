Twitter'dan Troll'leri Böyle Yok Sayacak!

Twitter, sosyal ağda herkese rahatsızlık veren kişi ve paylaşımlara karşı yeni silahını devreye soktu!

Twitter'dan Troll'leri Böyle Yok Sayacak!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

önce trolleri gerçekten durdursunlar...

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