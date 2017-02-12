Twitter'ı Trump da Kurtaramıyor
Twitter'ın finansal problemlerini Trump tweet'leri de kurtaramadı...
Başkan Donald Trump'ın Twitter için iyi bir şey olduğu söylenebilir. Ünlü milyarder, neredeyse her gün gönderdiği tweet'ler ile haber başlıklarında yer alıyor ve bunun da Twitter'a daha fazla kullanıcı çekeceği söylenebilir. Yeni kullanıcılar da yeni reklam anlaşmaları demek ve bu da Twitter'ın daha fazla para kazanmasını sağlayabilir.
Ancak görünene göre durum tam olarak bu değil. Perşembe günü firmanın yaptığı gelir açıklamasına göre düzenli kullanıcılar, Trump'ın verimli ancak tartışmaları tweet'lerine, NFL ile maçları yayınlama anlaşmasına ve yeni canlı video akımına rağmen %1'den daha az artmış durumda. eMarketer analisti Debra Aho, Trump'ın gönderdiği çoğu tweet'in genellikle haberlerde görülebildiğini ve bu yüzden de insanların Twitter'a girmelerine gerek kalmadığını söylemekte.
Bu sayılar, en fazla takipçiyi arayan online reklamcılar için oldukça önemli olmaktalar. Ayrıca reklamcıların Twitter ile ilgilenmedikleri dördüncü çeyrek gelirinin sadece 717 milyon dolar olması ile belliydi.
Stifel analisti Scott Devitt, "Tom Brady'nin bile durumu düzeltebileceğinden emin olmadığını" söylerken, reklam gelirinin daha da fazla azalmasını beklediğini söylemekte.
Twitter'ın reklam geliri için rakipleri, aylık 1.86 milyar kullanıcısı olan Facebook ve yaklaşık olarak 301 milyon aylık kullanıcısı olan Snap olmakta. Snap için daha önemli olan şey ise, kullanıcılarının büyük bir kısmı reklamların hedeflediği 18-34 yaş arası grubunda yer alması. Snap şu anda 20 milyar ile 25 milyar dolar arasında bir değere sahip durumda ve değerinin yakındaki IPO ile 3 milyar dolar daha artması beklenmekte. Buna karşılık Twitter'ın piyasa değeri ise 12 milyar dolar olarak gözükmekte.
Twitter'ın hisse değeri de düşmeye devam etmekte ve Perşembe günü piyasalar kapandığı sırada %12.4'lük bir düşüş gözükmekteydi.
Yeni kullanıcıların Twitter üzerindeki kötü dil ve davranışlar ile ilgili ününden dolayı da katılmak istemiyor olabilirler. Twitter CEO'su Jack Dorsey, daha önce de nefret söylemlerini ortadan kaldırmanın önceliklerinden biri olduğu söylemişti. Bu konuda firmanın çalışmaları devam etse de, tam anlamı ile başarılı olduğu söylenemez...
Levent Öztürk
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