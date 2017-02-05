Uber CEO'su, Başkan Trump'ı "terk etti"
Ünlü CEO Travis Klanick, ABD başkanı Trump'ın danışmanlığından, sürpriz bir kararla ayrıldı!
Firmasına karşı yürütülen #DeleteUber protestolarının ardından Uber CEO'su Travis Kalanick, bugün yaptığı açıklamada çalışanlarına artık Başkan Donald Trump'ın ekonomik danışmanlık konsülünde yer almadığını söyledi. New York Times tarafından okunan bir mesaja göre Kalanick, "gruba katılmak, Başkanı ve ajandasını desteklemek amacını taşımıyordu ancak tam olarak bu şekilde anlaşıldı."
Cumartesi akşamı firma, JFK havaalanında Trump'ın mültecilere ve yedi Müslüman ülkeden ABD'ye gelen kişilere koyduğu engellere karşı protesto ve taksi grevi sırasında katlı ücretlendirmeyi kapattı ve bu da, Kalanick'in konseydeki yeri ile birleştiğinde greve/protestoya karşı bir hareket olarak algılandı. Firma, durumun böyle olmadığını söylüyor olsa da insanlar, protesto amacı ile Uber hesaplarını ve uygulamalarını silmeye başladılar. Etkilenen sürücüler için çalışamasalar bile ödeme yapılmasını sağlayacak olan yasal savunma vakfının kurulması bile insanların bakış açılarını etkileyebilmiş değil.
Kalanick, yasağı onaylamadığını da belirtti ve konuşmasına, konseyde yer alan Tesla'dan Elon Musk, GM CEO'su Mary Barra ve Disney CEO'Su Bob Iger gibi diğer yöneticileri de belirtti. Bir gün sonra da "Başkanlık ekonomik konseyindeki konumunu kullanarak doğru olan şeyleri savunmak istediğini" söylediği bir tweet yayınladı ancak durum artık değişmiş gibi gözüküyor.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın