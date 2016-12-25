Uber'de Bazı Kullanıcıları Rahatsız Eden Keşif!
Popüler uygulama, kapalıyken bile sizi takip mi ediyor? Görünüşe bakılırsa cevap, "bazen evet"
Ünlü araç çağırma uygulaması Uber'i kullananların, daha doğrusu uygulamayı yükleyip kullanmayanların, takip edildiği ortaya çıktı. Ancak burada hatanın Uber'de olduğunu söyleyemeyiz.
Bazı kullanıcılar, uygulamanın konum ayarlarını kendi kendine, kullanılmadığı zamanlarda bile aktif hale getirdiğini keşfetti. Uber ise TechCrunch'a yaptığı açıklamada iPhone'daki takip etkinliğinin bazen iOS Maps uzantısı tarafından tetiklendiğini ve bunun Uber tarafından kontrol edilmediğini söyledi.
Sorun tüm iPhone kullanıcılarını etkilemiyor. Sorunun sizi etkileyip etkilemediğini bulmak için Ayarlar > Gizlilik > Konum Ayarları yolunu izlemeniz ve Uber'in yanındaki okun rengine bakmanız gerekiyor. Mor renkli ok, uygulamanın konumunuzu yakın zamanda takip ettiği anlamına gelirken gri ok, son 24 saat içinde konumunuzun belirlendiği anlamını taşıyor.
Bir Uber yetkilisinin TechCrunch'a yaptığı açıklamaya göre uygulamayı iOS Maps ile entegre etmeyi tercih edenlerin, Maps içerisinden araç isteyebilmek için konum verilerini paylaşması gerekiyor. Firma, bu uzantıların varsayılan olarak devre dışı olduğunu ve iOS ayarlarından etkin hale getirilebildiğini söylüyor.
Zeynel A. Öztürk
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