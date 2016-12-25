Uber'de Bazı Kullanıcıları Rahatsız Eden Keşif!

Popüler uygulama, kapalıyken bile sizi takip mi ediyor? Görünüşe bakılırsa cevap, "bazen evet"

Uber'de Bazı Kullanıcıları Rahatsız Eden Keşif!

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